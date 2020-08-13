شكرا لقرائتكم خبر 3500 مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات «تطمن» بصحة محافظة القنفذة 3584 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل بها.

وأوضحت الصحة أن خدمات عيادة «تطمن» تقدم من خلال 5 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يوميا من الـ8 صباحا حتى الـ12 مساء، موزعة على مستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف، ومستشفى نمرة، ومستشفى ثريبان، ومركز صحي الشرقية.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.