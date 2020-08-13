شكرا لقرائتكم خبر 3500 مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الصحة أن خدمات عيادة «تطمن» تقدم من خلال 5 عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يوميا من الـ8 صباحا حتى الـ12 مساء، موزعة على مستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف، ومستشفى نمرة، ومستشفى ثريبان، ومركز صحي الشرقية.
يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3500 مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.