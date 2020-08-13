محمد بن مسعود - الدمام - أعربا عن سعادتهما بالتكليف ونيلهما ثقة مسؤولي الوزارة صدرت موافقة مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك على تكليف أنور حكمي للعمل في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وتكليف سلطان عواجي للعمل كمدير لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان. وقد عبّر "الحكمي" و"عواجي"، عن سعادتهما بهذا التكليف، وبهذه الثقة من مسؤولي وزارة الرياضة، متعهدين بأن يبذلا الجهد لخدمة الوطن، في حين تمنى زملاء المكلفين التوفيق لهما في مهامهما الجديدة. 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 12:12 AM أعربا عن سعادتهما بالتكليف ونيلهما ثقة مسؤولي الوزارة Advertisements "حكمي" للجوهرة.. و"عواجي" مديرًا لمدينة الملك فيصل الرياضية "حكمي" للجوهرة.. و"عواجي" مديرًا لمدينة الملك فيصل الرياضية صدرت موافقة مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك على تكليف أنور حكمي للعمل في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وتكليف سلطان عواجي للعمل كمدير لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان. وقد عبّر "الحكمي" و"عواجي"، عن سعادتهما بهذا التكليف، وبهذه الثقة من مسؤولي وزارة الرياضة، متعهدين بأن يبذلا الجهد لخدمة الوطن، في حين تمنى زملاء المكلفين التوفيق لهما في مهامهما الجديدة. الكلمات المفتاحية ، "حكمي" للجوهرة.. و"عواجي" مديرًا لمدينة الملك فيصل الرياضية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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