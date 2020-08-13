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"حكمي" للجوهرة.. و"عواجي" مديرًا لمدينة الملك فيصل الرياضية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربا عن سعادتهما بالتكليف ونيلهما ثقة مسؤولي الوزارة

صدرت موافقة مساعد وزير عبدالإله بن سعد الدلاك على تكليف أنور حكمي للعمل في مدينة الملك عبدالله بمحافظة جدة، وتكليف سلطان عواجي للعمل كمدير لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وقد عبّر "الحكمي" و"عواجي"، عن سعادتهما بهذا التكليف، وبهذه الثقة من مسؤولي وزارة الرياضة، متعهدين بأن يبذلا الجهد لخدمة الوطن، في حين تمنى زملاء المكلفين التوفيق لهما في مهامهما الجديدة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 12:12 AM

أعربا عن سعادتهما بالتكليف ونيلهما ثقة مسؤولي الوزارة

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"حكمي" للجوهرة.. و"عواجي" مديرًا لمدينة الملك فيصل الرياضية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

صدرت موافقة مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك على تكليف أنور حكمي للعمل في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، وتكليف سلطان عواجي للعمل كمدير لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

وقد عبّر "الحكمي" و"عواجي"، عن سعادتهما بهذا التكليف، وبهذه الثقة من مسؤولي وزارة الرياضة، متعهدين بأن يبذلا الجهد لخدمة الوطن، في حين تمنى زملاء المكلفين التوفيق لهما في مهامهما الجديدة.

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، "حكمي" للجوهرة.. و"عواجي" مديرًا لمدينة الملك فيصل الرياضية ،
المصدر : الخليج 365

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