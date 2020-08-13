محمد بن مسعود - الدمام - "الطويان": تم تسليم القضية لجهة الاختصاص ضبطت دوريات قوة مركز عمود الريث، التابعة للفوج الثاني التابع لقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، مركبة بقيادة مواطن محملة بـ(107) كيلو جرامات من الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق المركبة يصعب اكتشافها. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، أنه تم استكمال إجراءات إحالة القضية، وتسليمها لجهة الاختصاص. 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 12:07 AM Advertisements "الطويان": تم تسليم القضية لجهة الاختصاص "الأفواج الأمنية" تضبط 107 كلجم حشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة بالريث "الأفواج الأمنية" تضبط 107 كلجم حشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة بالريث ضبطت دوريات قوة مركز عمود الريث، التابعة للفوج الثاني التابع لقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، مركبة بقيادة مواطن محملة بـ(107) كيلو جرامات من الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق المركبة يصعب اكتشافها. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، العقيد أحمد الطويان، أنه تم استكمال إجراءات إحالة القضية، وتسليمها لجهة الاختصاص. الكلمات المفتاحية ، "الأفواج الأمنية" تضبط 107 كلجم حشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة بالريث ،

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