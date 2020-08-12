السعودية | خادم الحرمين في نيوم للراحة والاستجمام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 صباحًا, 13 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان – أيده الله – قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه.

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