شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره العراقي يؤكدان رفضهما للانتهاكات التركية والان نبدء بالتفاصيل
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين بكي.
وقدم سمو وزير الخارجية العزاء والمواساة لجمهورية العراق الشقيقة في الشهداء العسكريين العراقيين الذين سقطوا على إثر الاعتداء الذي قامت به القوات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، وأكد الوزيران في هذا الإطار رفضهما لتلك الانتهاكات والمساس بأمن الدول العربية واستقرارها.
كما استعرض الوزيران العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.
ومن جانب آخر بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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