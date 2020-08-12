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فيديو وصور .. الملك سلمان في نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام
متابعات الخليج 365 - واس
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – أيده الله – قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه.
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