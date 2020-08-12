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الكشف عن أول هاتف في العالم بكاميرا سرية

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2020-08-12

الكشف عن أول هاتف في العالم بكاميرا سرية

متابعات الخليج 365 - متابعة

تستعد شركة صينية عملاقة لإطلاق أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا سرية مخفية تحت الشاشة.

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ويأتي الهاتف الجديد مزودًا بخدمات الجيل الخامس 5G، فيما تم تطوير تقنية الكاميرا السرية الجديدة من نوعها من قبل شركة أمريكية لم يكشف هويتها، وفق موقع “ديلي ميل” البريطاني.

بدوره توقع رئيس التطوير التقني للأجهزة في الشركة المنتجة المهندس “ني في” أن يحمل الهاتف اسم “آكسون 20”.

بينما لم يقدم أي تفاصيل عن سعة الذاكرة أو سرعة الكاميرا أو توقيت طرحه في الأسواق، غير أنه أشار إلى أن سعره سيكون منافسًا للشركات الكبرى.



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