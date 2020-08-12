الشؤون البلدية تكشف حقيقة تحصيل رسوم تقديم التبغ ضمن فاتورة المبيعات

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة وأجهزتها التنفيذية (الأمانات والبلديات) بتحصيل “رسم” تقديم منتجات التبغ والبالغ 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

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وأكدت الوزارة، في بيان لها، عدم صحة المعلومات التي جاءت بهذا الخصوص، حيث صدرت توجيهات الوزارة لجميع الأمانات والبلديات التابعة لها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بإيقاف تحصيل رسم تقديم منتجات التبغ والبالغ 100% من إجمالي فاتورة المبيعات مؤقتًا، تزامنًا مع القرار الوزاري بإيقاف تقديم منتجات التبغ مؤقتًا ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت الشؤون البلدية على التزامها التام بأداء رسالتها ودورها في توفير وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين في المملكة، إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر (يحفظهم الله)، مشددة على حرصها الشديد على إيجاد وتعزيز واستدامة الثقة مع كافة فئات المجتمع.

وناشدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، كافة وسائل الإعلام التقليدي والحديث، والتي تعتبرها الوزارة الشريك الأصيل في تعزيز الثقة في الخدمات البلدية، القيام بواجبها في هذا الجانب، وتحري الدقة والموضوعية في التناول.

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