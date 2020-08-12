عمومية المودة تنتخب مجلس إدارتها الجديد للدورة الثالثة

2020-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتخب أعضاء الجمعية العمومية بجمعية المودة للتنمية الأسرية مجلس الإدارة الجديد للدورة الثالثة للفترة 2020- 2024م، بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجدة في نهاية اجتماع الجمعية العمومية العاشر والذي عُقد مساء يوم الأربعاء 22/ 12/ 1441هـ الموافق 12/ 8/ 2020م.

وأوضح المهندس فيصل السمنودي، رئيس مجلس الإدارة، خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية أن الجمعية حققت ولله الحمد، العديد من الإنجازات المهمة على العديد من الأصعدة وما كانت هذه الإنجازات لتحقق لولا توفيق الله ثم دعم ومؤازرة وتوجيه أعضاء الجمعية العمومية، فقد حبا الله الجمعية بأعضاء فاعلين على مستوى الجمعية ومجلس الإدارة والفريق التنفيذي، كما أن هذه الإنجازات كانت متممة لمسيرة مجلس الإدارة في دورته الأولى.

وأشار السمنودي إلى أن المودة خدمت خلال الدورة الثانية للمجلس 222,164 أسرة ليصل عدد المستفيدين من خدمات الجمعية منذ تأسيسها في العام 2003م أكثر من 420,000 أسرة، وكذلك حققت الجمعية 10 جوائز عالمية وإقليمية ومحلية في التميز المؤسسي والاجتماعي والتقني.

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كما نفذت في الدورة الثانية نحو 44 دراسة بحثية وإصدارًا علميًّا توعويًّا وإرشاديًّا، ووقعت الجمعية 98 شراكة إستراتيجية فاعلة، ونفذت المودة 52 دليل مؤسسي إرشادي ولوائح وأنظمة تم إطلاقها ضمن منصة معرفة، كما شاركتها مع 112 جهة خيرية وخاصة وحكومية تحت بند التبادل والنقل المعرفي.

وبيّن المهندس فيصل إلى أن متوسط الحوكمة والشفافية للجمعية وفق معايير الحوكمة التابعة للوزارة والتي تشمل الامتثال والالتزام والسلامة المالية والشفافية والإفصاح كانت 84.5%، وبلغ متوسط الأداء الإستراتيجي للجمعية خلال الدورة الثانية وفق مؤشرات الأداء 78% حتى نهاية العام 2019، وبلغ متوسط نسبة الصلح بين الأسر المتنازعة المستفيدة من خدمات الجمعية خلال الأعوام الماضية 57.5%، وبلغ متوسط نسبة فض النزاعات بين الأسر المنفصلة خلال الأعوام الماضية 21%، كما بلغت نتائج أثر البرامج خلال الأعوام الماضية (التغيير الإيجابي) للمستفيدين 81.5% ومتوسط عائد الاستثمار الاجتماعي SROI نحو 1.81 ريال على كل ريال تم صرفه على البرامج والأنشطة، كما انخفضت حالات الطلاق خلال الأربع سنوات الماضية بمنطقة مكة المكرمة 12.67%، وهناك الكثير من الإنجازات والأرقام الإيجابية التي كانت للمودة فيه الأثر الكبير بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف السمنودي إلى أن المودة مع المجلس الجديد تطمح مستقبليًّا في السعي لإحداث أثر تنموي وتغيير إيجابي أكبر للأسر في منطقة مكة المكرمة وفي المملكة وابتكار مبادرات تساهم في خفض نسب الطلاق وحل المشكلات الأسرية، وإطلاق مبادرات نوعية لخدمة الأسرة ودعم استقرارها.

وفي ختام الاجتماع أقيمت انتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة الثالثة للفترة 2020- 2024م، وتشكل عنها انتخاب المهندس فيصل السمنودي كرئيس لمجلس الإدارة والأستاذ زهير المرحومي كنائب لرئيس مجلس الإدارة والمهندس فايز الحربي كمشرف مالي وعضوية مجلس الإدارة لكلٍّ من الدكتور عبدالله المتبولي والدكتور فيصل المحمادي والمهندس هشام الخريجي والأستاذ خالد الحمدان والأستاذ خالد قامة والأستاذ أحمد المربعي.

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