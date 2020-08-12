اخبار السعوديه

وزير الخارجية يشيد باتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين اليونان ومصر

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يشيد باتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين اليونان ومصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-12

وزير الخارجية يشيد باتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين اليونان ومصر

الذي تم التوقيع عليه بعد مفاوضات مباشرة وتوافق بين الطرفين

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعرضا مستجدات الأحداث في المنطقة، وفي هذا الصدد نوه سمو وزير الخارجية بإيجابية التوصل لاتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية اليونان وجمهورية مصر العربية الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بعد مفاوضات مباشرة وتوافق بين الطرفين.



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يشيد باتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين اليونان ومصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا