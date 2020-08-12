اتفاقية تكفل توفير أكشاك للأسر المنتجة في الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود، بالإمارة أمس توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة المنطقة ومركز بناء الأسر المنتجة «جنى».

ووقع الاتفاقية عن الأمانة أمين المنطقة الدكتور علي السواط، وعن مركز جنى الرئيس التنفيذي للمركز محمود الشامي.

واستمع أمير المنطقة إلى شرح من الشامي عن الاتفاقية التي تهدف إلى توفير أكشاك للأسر المنتجة واستبدال البيع العشوائي، لتكون بشكل حضاري ومنظم يضمن الاحترافية والجودة في العمل، مشيرا إلى أن المركز متخصص في دعم الأسر المنتجة، حيث يمنح قروضا بأقساط ميسرة. وبلغ إجمالي القروض التي قدمها المركز للأسر المنتجة منذ تأسيسه نحو 1.4 مليار ريال، استفاد منها 165 ألف سيدة، بنسبة سداد وصلت 99%.

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وأشاد أمير الباحة بهذه المبادرة التي سيكون لها الأثر الإيجابي على الأسر المنتجة والمنطقة بشكل عام في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالأسر المنتجة وتنمية مهاراتها، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030، منوها بجهود أمانة المنطقة لدعم برامج الأسر المنتجة والشباب في المنطقة. وثمن لمركز «جنى» هذه المبادرة الطيبة.

بدوره أوضح أمين المنطقة، الدكتور علي السواط، أن دور الأمانة يتمثل في إصدار التراخيص وتحديد وتسمية المواقع المراد تنظيمها من قبل المركز، وتسليم المواقع للمركز حسب الاحتياج والعدد المحدد، إلى جانب إخضاع تلك المواقع للمراقبة الصحية، مقدما شكره لأمير المنطقة على ما يقدمه من دعم واهتمام وعناية بكل ما يهم أهالي المنطقة.

حضر التوقيع وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد السياري، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح القلطي.