شكرا لقرائتكم خبر افتتاح مشروع مدرسي بتكلفة 10 ملايين في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع أمس مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية -عبر الاتصال المرئي-بحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعديه وعدد من مديري الإدارات والمهندسين.

وعد اللهيبي المبنى الحديث لمدرسة عدي بن حاتم الابتدائية من الصروح التعليمية المميزة في الإنشاء، حيث كانت من المدارس المستأجرة وتحقق لها النور بأن تكون مبنى حكوميا كي تستفيد منه الأجيال تعليميا، مبينا أنه وبجهود من إدارة الخدمات المساندة في المتابعة المستمرة تحقق الإنجاز الكامل للمشروع بتكلفة قدرت بـ10 ملايين ريال.

وقدم الشكر لوزارة التعليم على جهودها في الدعم لكل ما من شأنه خدمة الطلاب والطالبات وإلى جميع منسوبي إدارة الخدمات المساندة في متابعة إنجاز المشروعات التعليمية.

وتخلل الحفل عرض مرئي عن مشروع مدرسة عدي بن حاتم الابتدائية، الذي يتربع على مساحة تقدر بنحو 5 آلاف م2 ويحتوي على 18 فصلا دراسيا بطاقة استيعابية 540 طالبا، إلى جانب التجهيزات كاملة المعدة لبيئة دراسية نموذجية.

من جانبه أشاد الشايع بالدور البارز لتعليم الطائف في تنفيذ المشاريع، مبينا أن الإدارة العامة لتعليم الطائف تميزت بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للمشاريع، وأسهمت بشكل كبير في علاج مجموعة من المشاريع المتعثرة.