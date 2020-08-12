شكرا لقرائتكم خبر الهلال الأحمر بنجران يتلقى 7018 بلاغا خلال جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة أمس، تقريرا عن أعمال فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خلال جائحة كورونا.

واستعرض مع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة مهند اليامي، ما اشتمل عليه التقرير من خدمات إسعافية وطبية وإدارية، إضافة إلى خطط الاتصال والمبادرات والفعاليات التطوعية التي تم تنفيذها بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى إحصائيات لـ449,26 مكالمة و7018 بلاغا، والحالات الإسعافية التي تم التعامل معها كمصابي فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الحالات الإيجابية 21 حالة وحالات الاشتباه 82، كما كان لقطاع التطوع دور كبير وفعال، حيث بلغ عدد المتطوعين 489، وبلغ إجمالي ساعات التطوع 3034، وذلك لـ23 فعالية.

ونوه أمير المنطقة بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، مشيدا بالجهود الإنسانية التي يبذلها منسوبو الهيئة في هذه الجائحة وفي التعامل مع الحالات الطارئة، وإسهام منسوبي الهيئة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدد من المواقع، وبالتطور التقني في خدمات الهيئة للتعامل مع الحالات الإسعافية التي شملت الرقم الهاتفي «997» وتطبيق «أسعفني» للحالات الإسعافية، وغيرها من الخدمات المتنوعة التي يضمها التطبيق.

فيما قدم اليامي شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة.