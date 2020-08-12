شكرا لقرائتكم خبر الجوازات: التأخر عن استلام جوازات السفر يؤدي لإلغائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الذين أقدموا على إصدار أو تجديد جوازات سفرهم الكترونيا عبر منصة «أبشر»، بسرعة مراجعة إدارات الجوازات التي تم تحديدها، لاستلام جوازات سفرهم قبل انتهاء المدة المحددة لاستلامها، وذلك تفاديا لإلغاء الجواز، وفي حال عدم الحضور لاستلام الجواز خلال المدة المحددة سيلغى ولن تسترد الرسوم.

وأوضحت الجوازات أنه في حال رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز السفر بعد إلغائه فإنه يتطلب منه إعادة طلب تنفيذ الخدمة من جديد، وفقا لجميع متطلباتها، نظرا لأن الجواز السابق ألغي لعدم استلامه خلال المدة المحددة.

ودعت المواطنين إلى الاستفادة من خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي عبر خدمة واصل، والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام.

من جهة ثانية تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أمس جوازات منطقة الرياض.

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وكان في استقباله مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد الهباس.

واطلع خلال زيارته على سير العمل في صالات الاستقبال بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وآلية إنجاز الخدمات للمراجعين المستفيدين من خدمة المواعيد الالكترونية، كما تفقد اللواء اليحيى صالة خدمة الرسائل والطلبات التي استحدثت منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لمعالجة الخدمات التي يتعذر على المستفيدين تنفيذها الكترونيا من خلال منصات الخدمات الالكترونية (أبشر - أبشر أعمال - مقيم).

وحث اللواء اليحيى منسوبي جوازات منطقة الرياض على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر وسرعة إنجاز المعاملات وأداء أعمالهم بكل جد وإخلاص.

وكانت المديرية العامة للجوازات عززت التعاملات الالكترونية والتواصل مع المختصين من خلال توفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدون من خدمات الجوازات الالكترونية عن بعد، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعوق إنهاء إجراءاتهم ومعالجة الملاحظات التي قد تواجههم ووضع الحلول لها.