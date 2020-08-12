شكرا لقرائتكم خبر تتويج الفائزين في 5 مجالات إبداعية بـ«مظلة الاعتدال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز أسماء الفائزين في مسابقة «مظلة الاعتدال» التي انطلقت 24 أبريل الماضي، واستمرت قرابة الشهرين، وجاءت لخدمة المواهب في 5 مجالات، وتفعيلها خلال فترة منع التجول بسبب جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع.

وأوضح عميد المعهد الدكتور الحسن المناخرة، أن العمل استمر بشكل يومي منذ اللحظة الأولى التي توقف فيها عن استقبال المشاركات، حيث حرصت اللجنة المسؤولة في جمعية الثقافة والفنون بمدينة جدة على تقييم جميع الأعمال بمختلف مجالاتها بكل دقة وعناية، للعدل بين جميع المشاركات، وإعطاء المساحة الكافية لتقييم كل مشاركة، وتقديرا للجهد المبذول من جميع المشاركين.

وبين المناخرة أن مجال التصوير الفوتوجرافي شهد أكبر المشاركات بنسبة بلغت 53%، كان نصيب التصوير بأجهزة الجوال هو الأعلى بنسبة 41%، وجاء حضور المرأة في هذه المسابقة بنسبة 69%. وعن مشاركة مناطق المملكة ذكر أن المسابقة شهدت مشاركة المجتمع بجميع مكوناته وأطيافه، من جميع مناطق المملكة الـ13 في إشارة إلى حرص المبدعين والمبدعات في المملكة على استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع.

وأكد وجود معرض يشمل عددا من الأعمال المشاركة في هذه المسابقة، وأن الكثير من المشاركات اتسمت بالأصالة والإبداع والقيمة التأثيرية، والالتزام بقوانين المملكة، كما تم تنفيذها في محيط البيت أو مكان العزل.

وجاءت «مظلة الاعتدال» التي أطلقها معهد الاعتدال؛ لتعزيز ركائز الهوية الوطنية، والقيم الوطنية والاجتماعية، والمسؤولية والواجبات، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة. واستقبلت خلال الفترة السابقة المشاركات من كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين عبر منصة الكترونية متخصصة بمجموع جوائز تجاوز 100 ألف ريال في كل مساراتها.

- التصوير الفوتوجرافي

فرع التصوير بالكاميرا الرقمية

الأول حسين آل هاشم من القطيف

الثاني ريم الشامخ من الرياض

الثالث يزيد المسعود من حائل

فرع التصوير بالجوال

الأول زهرة العروش من الأحساء

الثاني زهراء الزاير من القطيف

الثالث فاطمة الضامن من القطيف

- الفن التشكيلي الأول صابرين الماجد من الأحساء

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الثاني عهود المالكي من جدة

الثالث جيلان حدجي من جدة

- الخط العربي

الأول مسعود بن حافظ من جدة

الثاني يحيى فلاتة من مكة المكرمة

الثالث محمد أمجد من مكة المكرمة

- القصة القصيرة الأول شمعة جعفري من جازان

الثاني إبراهيم آل مضواح من أبها

الثالث فاطمة الورثان من الدمام

- الكاريكاتير الأول أيمن الغامدي من الدمام

الثاني علي علوص من جدة

الثالث مقبول المنتشري من جدة

الفائزون بالمراكز

الثلاثة: