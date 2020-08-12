نائب أمير مكة يطلع على خطط واستعدادات جامعات المنطقة

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واستمع لدى ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، ورئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية والتي تساهم في خدمة المجتمع ومنها الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا.
كما اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي المقبل, إذ بلغ عدد المقبولين في جامعة الملك عبدالعزيز 15 ألف طالب وطالبة، و20 ألف طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و8 آلاف طالب وطالبة في جامعة جدة، إضافة إلى قبول 13 ألف طالب وطالبة في جامعة الطائف.
واستمع إلى شرح عن خطط الجامعات للتوسع في التخصصات التي تتواءم وسوق العمل، علاوة على برامج الدبلوم المستحدثة والهادفة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.
إحصاءات القبول في الجامعات:
- جامعة الملك عبدالعزيز 15 ألف طالب وطالبة
- جامعة أم القرى 20 ألف طالب وطالبة
- جامعة جدة 8 آلاف طالب وطالبة
- جامعة الطائف 13 ألف طالب وطالبة
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