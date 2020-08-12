حملة على المواقع السكنية تحت الإنشاء في الخبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت بلدية محافظة الخبر حملة على المواقع السكنية تحت الإنشاء والمهجورة والمهملة في المحافظة. وأوضح رئيس البلدية، المهندس سلطان الزايدي، أن إدارة رخص البناء وجهت إنذارات وأعطت مهلا لأصحاب المشاريع والأراضي التي تم حفرها أو وضع أساسات بناء لها ومن ثم توقف العمل فيها.

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