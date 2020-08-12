استعادة 400 ألف م2 من الأراضي الحكومية بعسير

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وجددت الأمانة التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأكد أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة لن تتهاون مع جميع التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح، وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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