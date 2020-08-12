صيانة 190 طريقا تضررت بأمطار الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الطائف أعمال التأهيل والصيانة لنحو 190 طريقا تضررت من الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة أخيرا، إذ ردمت فرق الصيانة 1200 حفرة وتصدع، إلى جانب إزالة 960 طنا من الأتربة والصخور التي جرفتها السيول للطرق والشوارع. وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت معدل كفاءة الطبقة الاسفلتية وقت هطول الأمطار وتأثير ارتياد الشاحنات للطرق في عدد من المواقع، حيث نفذت فرق العمل أعمال الكشط وإعادة السفلتة اللازمة، مشيرة إلى أنها أخذت في الحسبان عدم تعطيل الحركة المرورية أوقات الذروة خلال تنفيذ البرنامج.

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