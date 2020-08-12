مصادرة 6 أطنان أغذية فاسدة خلال شهر في الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة الأحساء 721 مخالفة للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية، إضافة إلى مصادرة 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال 1500 جولة رقابية نفذتها الشهر الماضي، ضمن نطاق بلديتي المبرز والعمران؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة أغلقت خلال الجولات الرقابية مقهى شعبيا نظير الإخلال بتطبيق البروتوكولات الوقائية. وبين أن المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود أغذية مجهولة المصدر أو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، ومخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية. وأكد بووشل حرص الأمانة على تنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومتابعة تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بكل نشاط تعزيزا لدور القطاع البلدي وتحقيقا للسلامة المجتمعية. من المخالفات المرصودة: تدني مستوى النظافة العامة

وجود أغذية مجهولة المصدر أو فاسدة

عدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين

تخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية

مخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة

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