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وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 12:00 AM
لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ إلى نيوم، حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وكان - أيده الله - قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.
، خادم الحرمين الشريفين يصل "نيوم" ،
المصدر : الخليج 365
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