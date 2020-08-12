، "عمومية المودة" تنتخب مجلس إدارتها الجديد للدورة الثالثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السمنودي" رئيسًا و"المرحومي" نائبًا و"الحربي" مشرف مالي

انتخب أعضاء الجمعية العمومية بجمعية المودة للتنمية الأسرية؛ مجلس الإدارة الجديد للدورة الثالثة للفترة 2020-2024 م بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجدة في نهاية اجتماع الجمعية العمومية العاشر والذي عُقد مساء يوم الأربعاء 22 / 12 / 1441هـ الموافق 12 / 8 / 2020م.

وقال المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس الإدارة خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية إنه ولله الحمد حققت الجمعية العديد من الإنجازات المهمة على العديد من الأصعدة وما كانت هذه الإنجازات لتحقق لولا توفيق الله ثم دعم ومؤازرة وتوجيه أعضاء الجمعية العمومية، فقد حبا الله الجمعية بأعضاء فاعلين على مستوى الجمعية ومجلس الإدارة والفريق التنفيذي كما أن هذه الإنجازات كانت متممة لمسيرة مجلس الإدارة في دورته الأولى.

وأشار "السمنودي" إلى أن المودة خدمت خلال الدورة الثانية للمجلس 222,164 أسرة ليصل عدد المستفيدين من خدمات الجمعية منذ تأسيسها في العام 2003م أكثر من 420,000 أسرة، وكذلك حققت الجمعية 10 جوائز عالمية وإقليمية ومحلية في التميز المؤسسي والاجتماعي والتقني كما نفذت في الدورة الثانية نحو 44 دراسة بحثية وإصدار علمي توعوي وإرشادي ووقعت الجمعية 98 شراكة إستراتيجية فاعلة، ونفذت المودة 52 دليل مؤسسي إرشادي ولوائح وأنظمة تم إطلاقها ضمن منصة معرفة كما شاركتها مع 112 جهة خيرية وخاصة وحكومية تحت بند التبادل والنقل المعرفي.

وقال "فيصل" إن متوسط الحوكمة والشفافية للجمعية وفق معايير الحوكمة التابعة للوزارة والتي تشمل الامتثال والالتزام والسلامة المالية والشفافية والإفصاح كانت 84.5 % ،وبلغ متوسط الأداء الاستراتيجي للجمعية خلال الدورة الثانية وفق مؤشرات الأداء 78 % حتى نهاية العام 2019، وبلغ متوسط نسبة الصلح بين الأسر المتنازعة المستفيدة من خدمات الجمعية خلال الأعوام الماضية 57,5 % وبلغ متوسط نسبة فض النزاعات بين الأسر المنفصلة خلال الأعوام الماضية 21 % ، كما بلغت نتائج أثر البرامج خلال الأعوام الماضية (التغيير الإيجابي) للمستفيدين 81.5 % ومتوسط عائد الاستثمار الاجتماعي SROI نحو 1.81 ريال على كل ريال تم صرفه على البرامج والأنشطة، كما انخفضت حالات الطلاق خلال الأربع سنوات الماضية بمنطقة مكة المكرمة 12.67% ، وهناك الكثير من الإنجازات والأرقام الإيجابية التي كانت للمودة فيه الأثر الكبير بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف "السمنودي" أن المودة مع المجلس الجديد تطمح مستقبليًا إلى السعي لإحداث أثر تنموي وتغيير إيجابي أكبر للأسر في منطقة مكة المكرمة وفي المملكة وابتكار مبادرات تُسهم في خفض نسب الطلاق وحل المشكلات الأسرية، وإطلاق مبادرات نوعية لخدمة الأسرة ودعم استقرارها.

وفي ختام الاجتماع أقيمت انتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة الثالثة للفترة 2020-2024م وتشكل عنها انتخاب المهندس فيصل السمنودي كرئيس لمجلس الإدارة وزهير المرحومي كنائب لرئيس مجلس الإدارة والمهندس فايز الحربي كمشرف مالي وعضوية مجلس الإدارة لكل من الدكتور عبدالله المتبولي والدكتور فيصل المحمادي والمهندس هشام الخريجي والأستاذ خالد الحمدان والأستاذ خالد قامة وأحمد المربعي.