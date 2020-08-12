، كورونا يغلق مطعم مندي بـ"محايل عسير" بعد إصابة "2" من عمالته ،

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تسبَّب فيروس كورونا المستجد في إغلاق مطعم مندي بمحايل.
وتفصيلاً أغلقت بلدية المحافظة مطعم مندي بعد إصابة اثنين من عمالته بفيروس كورونا المستجد. وحرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس فقد قامت البلدية بإغلاقه احترازيًّا إلى أن يتم الفحص على كامل طاقم العمالة بهذه المنشأة التي خالطت الحالتين المصابتَيْن.
وقال سعيد بن علي حافظ، رئيس البلدية: لن نتردد في إغلاق أي منشأه لا تلتزم بالبروتوكولات المنظمة للعمل، والمبلَّغة من وزارة الصحة والجهات المعنية في هذا الشأن.
ودعا أصحاب المنشآت التجارية بمختلف نشاطاتها إلى متابعة وتطبيق الإجراءات الوقائية، والفحص المستمر للعمالة للتأكد من سلامتهم.
وأشار "ابن حافظ" إلى أن المواطن شريك رئيس مع الجهات المختصة بإبلاغه عن أي ملاحظة أو مخالفة يرصدها تحت شعار كلنا مسؤول. وأكد أيضًا أن البلدية تعمل وفق تعاون وتكامل مشترك مع الجهات الصحية والأمنية بالمحافظة للوصول إلى أفضل النتائج الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل دعم حكومتنا الرشيدة المتواصل، ومتابعتها لكل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
كورونا يغلق مطعم مندي بـ"محايل عسير" بعد إصابة "2" من عمالتهمحمد طيران الخليج 365 2020-08-12
تسبَّب فيروس كورونا المستجد في إغلاق مطعم مندي بمحايل.
وتفصيلاً أغلقت بلدية المحافظة مطعم مندي بعد إصابة اثنين من عمالته بفيروس كورونا المستجد. وحرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس فقد قامت البلدية بإغلاقه احترازيًّا إلى أن يتم الفحص على كامل طاقم العمالة بهذه المنشأة التي خالطت الحالتين المصابتَيْن.
وقال سعيد بن علي حافظ، رئيس البلدية: لن نتردد في إغلاق أي منشأه لا تلتزم بالبروتوكولات المنظمة للعمل، والمبلَّغة من وزارة الصحة والجهات المعنية في هذا الشأن.
ودعا أصحاب المنشآت التجارية بمختلف نشاطاتها إلى متابعة وتطبيق الإجراءات الوقائية، والفحص المستمر للعمالة للتأكد من سلامتهم.
وأشار "ابن حافظ" إلى أن المواطن شريك رئيس مع الجهات المختصة بإبلاغه عن أي ملاحظة أو مخالفة يرصدها تحت شعار كلنا مسؤول. وأكد أيضًا أن البلدية تعمل وفق تعاون وتكامل مشترك مع الجهات الصحية والأمنية بالمحافظة للوصول إلى أفضل النتائج الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل دعم حكومتنا الرشيدة المتواصل، ومتابعتها لكل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
10:40 PM
حافظ: لن نتردد في إغلاق أي منشأة لا تتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية
تسبَّب فيروس كورونا المستجد في إغلاق مطعم مندي بمحايل.
وتفصيلاً أغلقت بلدية المحافظة مطعم مندي بعد إصابة اثنين من عمالته بفيروس كورونا المستجد. وحرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس فقد قامت البلدية بإغلاقه احترازيًّا إلى أن يتم الفحص على كامل طاقم العمالة بهذه المنشأة التي خالطت الحالتين المصابتَيْن.
وقال سعيد بن علي حافظ، رئيس البلدية: لن نتردد في إغلاق أي منشأه لا تلتزم بالبروتوكولات المنظمة للعمل، والمبلَّغة من وزارة الصحة والجهات المعنية في هذا الشأن.
ودعا أصحاب المنشآت التجارية بمختلف نشاطاتها إلى متابعة وتطبيق الإجراءات الوقائية، والفحص المستمر للعمالة للتأكد من سلامتهم.
وأشار "ابن حافظ" إلى أن المواطن شريك رئيس مع الجهات المختصة بإبلاغه عن أي ملاحظة أو مخالفة يرصدها تحت شعار كلنا مسؤول. وأكد أيضًا أن البلدية تعمل وفق تعاون وتكامل مشترك مع الجهات الصحية والأمنية بالمحافظة للوصول إلى أفضل النتائج الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل دعم حكومتنا الرشيدة المتواصل، ومتابعتها لكل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
، كورونا يغلق مطعم مندي بـ"محايل عسير" بعد إصابة "2" من عمالته ،
المصدر : الخليج 365
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