محمد بن مسعود - الدمام - معلقاً على صورة جمعت "خالد الفيصل" بخادم الحرمين الشريفين نظم الشاعر عبدالرزاق مخلد الذيابي، قصيدة جديدة؛ معلقاً على صورة جمعت مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-. وقال "الذيابي" في قصيدته:

الدولة العظمى على رأس قمّة

‏نعم القيادة والفكر والسياسة ‏صورة ملك بالحكمة يْقود الأمّة

‏مع مستشارٍ ذرب، ياقوّ باسه ‏تشابكت يمناه في كفّ عمّه:

‏الكلّ منهم ينهل الطيب راسه ‏تشاوروا حول الأمور المهمّه

‏رأس السياسة يستمع للفراسة "الذيابي" في قصيدة جديدة: تشاوروا حول الأمور المهمّة.. ‏رأس السياسة يستمع للفراسة عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-08-12 نظم الشاعر عبدالرزاق مخلد الذيابي، قصيدة جديدة؛ معلقاً على صورة جمعت مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-. وقال "الذيابي" في قصيدته:

الدولة العظمى على رأس قمّة

‏نعم القيادة والفكر والسياسة ‏صورة ملك بالحكمة يْقود الأمّة

‏مع مستشارٍ ذرب، ياقوّ باسه ‏تشابكت يمناه في كفّ عمّه:

‏الكلّ منهم ينهل الطيب راسه Advertisements ‏تشاوروا حول الأمور المهمّه

‏رأس السياسة يستمع للفراسة 12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 10:27 PM معلقاً على صورة جمعت "خالد الفيصل" بخادم الحرمين الشريفين معلقاً على صورة جمعت "خالد الفيصل" بخادم الحرمين الشريفين نظم الشاعر عبدالرزاق مخلد الذيابي، قصيدة جديدة؛ معلقاً على صورة جمعت مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-. وقال "الذيابي" في قصيدته:

الدولة العظمى على رأس قمّة

‏نعم القيادة والفكر والسياسة ‏صورة ملك بالحكمة يْقود الأمّة

‏مع مستشارٍ ذرب، ياقوّ باسه ‏تشابكت يمناه في كفّ عمّه:

‏الكلّ منهم ينهل الطيب راسه ‏تشاوروا حول الأمور المهمّه

‏رأس السياسة يستمع للفراسة ، "الذيابي" في قصيدة جديدة: تشاوروا حول الأمور المهمّة.. ‏رأس السياسة يستمع للفراسة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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