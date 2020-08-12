شكرا لمتابعة خبر عن «كورونا» يُغلق مطعم مندي في محايل عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أغلقت الجهات المعنية مطعم مندي في محايل عسير بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم اكتشاف إصابة اثنين من عمالته بالفيروس.

وفي هذا السياق قامت البلدية بإغلاق المطعم احترازيًّا إلى أن يتم الفحص على كامل طاقم العمالة بهذه المنشأة التي خالطت الحالتين المصابتَيْن.

وعلق سعيد بن علي حافظ، رئيس البلدية على الواقعة بقوله: لن نتردد في إغلاق أي منشأه لا تلتزم بالبروتوكولات المنظمة للعمل، والمبلَّغة من وزارة الصحة والجهات المعنية في هذا الشأن.