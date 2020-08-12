شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة: المملكة قدمت للسودان ما يقارب 1.5 مليار دولار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة، عن تقديم الرياض للسودان حتى الآن ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك في كلمة للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة خلال مشاركته في اجتماع أصدقاء السودان الذي عُقِد افتراضيًا برئاسة المملكة.

وقال الربيعة أن المملكة من أكبر الداعمين للسودان في الماضي والحاضر، وتسعى جاهدة مع شركائها من أصدقاء السودان لدعم كل ما يحقق الاستقرار السياسي وعودة الاقتصاد والحياة إلى ما يحقق طموحات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف “قدمت المملكة للسودان حتى الآن ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي، كما رفعت استثماراتها في القطاع الخاص لسد احتياجات الكثير من المواطنين السودانيين”.