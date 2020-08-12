شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة: المملكة قدمت للسودان ما يقارب 1.5 مليار دولار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مركز الملك سلمان للإغاثة، عن تقديم الرياض للسودان حتى الآن ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك في كلمة للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة خلال مشاركته في اجتماع أصدقاء السودان الذي عُقِد افتراضيًا برئاسة المملكة.
وقال الربيعة أن المملكة من أكبر الداعمين للسودان في الماضي والحاضر، وتسعى جاهدة مع شركائها من أصدقاء السودان لدعم كل ما يحقق الاستقرار السياسي وعودة الاقتصاد والحياة إلى ما يحقق طموحات الشعب السوداني الشقيق.
وأضاف “قدمت المملكة للسودان حتى الآن ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي، كما رفعت استثماراتها في القطاع الخاص لسد احتياجات الكثير من المواطنين السودانيين”.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة: المملكة قدمت للسودان ما يقارب 1.5 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.