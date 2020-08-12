شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يكشف عن عقوبة التجمعات العمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الأمن العام عن عقوبة التجمعات العمالية والتي شملت " أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني، التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات، أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم ".

وأضاف الأمن العام أن التجمع يتكون من ٥ أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وأوضح الأمن العام: " المرة الأولى للمخالفة: تعاقب المنشأة أو المسؤول بغرامة قدرها 5000 ألف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عنها بما لا يزيد عن 100.000 ريال، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة 5000 ريال ".

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وأشار الأمن العام:" المرة الثانية: تعاقب المنشأة أو المسؤول بغرامة قدرها 10000 ريال، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها بغرامة 10.000 ريال ".

وتابع الأمن العام أن المرة الثالثة: تتم مضاعفة العقوبة على المنشأة أو المسؤول عن ذلك، ويُحال إلى النيابة العامة، كما يحال إليها كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب فيها.