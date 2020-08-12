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مواطن يحصل على 83 ألف ريال من منصة مكافآت الثغرات

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حصل مواطن على عدد من المكافآت المالية بلغت قيمتها 83,000 ألف ريال من منصة مكافآت الثغرات، وذلك بعد اكتشافه للعديد من الثغرات.

وقال المواطن عبر " تويتر " " الحمدلله اكتشفت 9 ثغرات جديدة حصلت من خلالها على مكافأة قيمتها 50,00 ألف ريال وبذلك يكون مجموع مكفأتي بالمنصة 83.000 ألف ريال شكرًا للاتحاد السعودي والبرمجة الدرونز.

وأضاف: "طورت موهبتي؛ فأنا مهتم بهذا المجال، وأرى فيه أهمية بالغة.

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