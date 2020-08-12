شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يُورط رجل في مخالفات مرورية و"المرور" يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ردّت الإدارة العامة للمرور، على رجل تورط في مخالفات مرورية بعد بيعه سيارته لمواطن وعدم تسجيلها بسبب وقف الخدمات الإلكترونية للمشتري.

وقال حساب المرور الرسمي على موقع "تويتر" : " للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة " .

وكان الرجل قد ذكر في شكواه، أنه " تم بيع سيارته لمشتري سعودي الجنسية لكن لم يقوم بإتمام البيع حيث أنه يعاني من وقف الخدمات الإلكترونية والله يهدية إلى الحين تسبب لي في ٤ مخالفات مرورية إجمالي قيمتهم ١٣٠٠ ريال الله يكرمكم أبغي أعرف كيف التعامل معه إما استرداد السيارة إما تسجيلها " .