شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يُورط رجل في مخالفات مرورية و"المرور" يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):ردّت الإدارة العامة للمرور، على رجل تورط في مخالفات مرورية بعد بيعه سيارته لمواطن وعدم تسجيلها بسبب وقف الخدمات الإلكترونية للمشتري.
وقال حساب المرور الرسمي على موقع "تويتر" : " للرصد الآلي تفضل بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة " .
وكان الرجل قد ذكر في شكواه، أنه " تم بيع سيارته لمشتري سعودي الجنسية لكن لم يقوم بإتمام البيع حيث أنه يعاني من وقف الخدمات الإلكترونية والله يهدية إلى الحين تسبب لي في ٤ مخالفات مرورية إجمالي قيمتهم ١٣٠٠ ريال الله يكرمكم أبغي أعرف كيف التعامل معه إما استرداد السيارة إما تسجيلها " .
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