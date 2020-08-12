شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تنفي ما أشيع عن السماح بعودة الوافدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت المديرية العامة للجوازات ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن السماح بعودة المقيمين إلى المملكة وإعادة وفتح الرحلات الدولية.

وقالت المديرية العامة للجوازات، إن ما جرى تداوله غير صحيح، وفي حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق أن لجنة تضم عدد من الجهات الرسمية تعمل على إجراءات فتح الرحلات الدولية والتي أغلقت قبل عدة أشهر ضمن إجراءات السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.