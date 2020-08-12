شكرا لمتابعة خبر عن الخطوات التلقائية بعد الإفراغ العقاري ودفع الضريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الخطوات التي تتم بعد الإفراغ العقاري ودفع الضريبة. كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الخطوات التي تتم بعد الإفراغ العقاري ودفع الضريبة. وقالت إنه يتم تنفيذ 3 خطوات تلقائيًا من قبل الهيئة من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد . والخطوات كالتالي: تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة (إذا لم تكن مسجل مسبقًا) ، ورفع الإقرارت عنك، وتسوية مبلغ الضريبة عند السداد قبل نهائية الفترة الضريبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوات التلقائية بعد الإفراغ العقاري ودفع الضريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.