شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: مغادرة الرضيع لا تستوجب استخراج إقامة وإضافته على كفالة والده والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراء اللازم لمغادرة طفل رضيع مع والدته الزائرة.
وقالت الجوازات : " في حال أن شهادة ميلاده إلكترونية فقد تمت إضافته من الأحوال على رقم الحدود لوالدته الزائرة، أما في حال تم إصدار شهادة الميلاد يدوياً فلا حاجة للإضافة و يكتفى بشهادة الميلاد مع جواز السفر للمغادرة ".
جاء ذلك ردًا على سؤال قال فيه المستفيد: " الزوج مقيم والزوجة جاءت زيارة، وبسبب الحظر لم تسافر، وأنجبت طفل خلال هذه الفترة، استخرجت له شهادة ميلاد وجواز سفر، هل يمكن أن يسافر مع أمه مباشرة بتأشيرة خروج من المطار أم هنالك إجراء آخر؟ سمعنا أنه لابد من استخراج إقامة وإضافته على كفالة والده " .
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