شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..باحث في علم الميكروبات والعدوى: لقاح روسيا لم يتجاوز المرحلة الثالثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلن باحث في علم الميكروبات والعدوى، على أن لقاح روسيا لم يتجاوز المرحلة الثالثة، وسباق الدول طغى على القيمة الفعلية للقاح

وقال الباحث لقناة " الإخبارية " : المرحلة الثالثة أهم مرحلة للتأكد من أمان اللقاح وأنه فعال للاستخدام،

وأضاف : وهذا تجاوز من روسيا ودليل على حرصها على سباق الدول الأخرى للإعلان عن اللقاح.