شاهد..باحث في علم الميكروبات والعدوى: لقاح روسيا لم يتجاوز المرحلة الثالثة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلن باحث في علم الميكروبات والعدوى، على أن لقاح روسيا لم يتجاوز المرحلة الثالثة، وسباق الدول طغى على القيمة الفعلية للقاح
وقال الباحث لقناة " الإخبارية " : المرحلة الثالثة أهم مرحلة للتأكد من أمان اللقاح وأنه فعال للاستخدام،
وأضاف : وهذا تجاوز من روسيا ودليل على حرصها على سباق الدول الأخرى للإعلان عن اللقاح.
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