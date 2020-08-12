«بلدية العمرة» تواصل حملتها على الباعة الجائلين لمنع البسطات العشوائية

تسليم مصادرات البضائع إلى جمعية إكرام لحفظ الطعام
تواصل بلدية العمرة الفرعية، بأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع البسطات العشوائية.
وأوضح رئيس البلدية الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 55 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه؛ تم ضبطها من الباعة الجائلين المخالفين، وتسليمها إلى جمعية (إكرام لحفظ الطعام)، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأشار قدح إلى أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي امتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية؛ وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.
ولفت إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع، مستهدفة الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
وأكَّد قدح حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لجميع المخالفات، داعيًّا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.
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