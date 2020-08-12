نائب أمير منطقة جازان يعتمد ترقية عدد من الموظفين عبر منصة «مسار»

اعتمد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم الأربعاء، ترقية عدد من موظفي إمارة المنطقة.

ويمثل هؤلاء الموظفون الدفعة الأولى من المرقّين من المرتبة العاشرة فما دون؛ عبر المنصة الرقمية بنظام «مسار» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحضر اعتماد القرار، مدير عام الشؤون الادارية والمالية بإمارة المنطقة، نزال بن عبدالله العتيبي، ومدير الموارد البشرية رضوان يحي رضوان.

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وخلال اللقاء، استمع نائب أمير المنطقة إلى شرح موجز من مدير عام الشؤون الادارية والمالية عن تفاصيل منصة «مسار» ومهامها وآلية عملها.

وأشاد نائب أمير المنطقة،، بالمنصة الرقمية وأهميتها في حفظ حقوق الموظف، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي، وتحقيق التميز فيه، بجانب اختزال الوقت والجهد، منوهًا بجهود منسوبي الموارد البشرية في انجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم.

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