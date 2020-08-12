«هدف» و«الصحي السعودي» وجهات تدريبية تستعد لتدشين برنامج لتأهيل وتدريب 500 مستفيد

يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمجلس الصحي السعودي بالتعاون مع جهات تدريبية لإطلاق برنامج تأهيل وتدريب فني ترميز طبي (المنتهي بالتوظيف)، والذي يستهدف الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزياء، كيمياء، أحياء)، وكذلك المؤهلون من (الأطباء غير الممارسين، والتمريض، والأشعة)، وذلك للعمل بالقطاع الصحي الخاص.

ويدعو الصندوق الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الشروط المبادرة بالتسجيل وتحديث البيانات الشخصية على موقع البوابة الوطنية للعمل طاقات Taqat.saفي موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل الموافق 17/8/2020م.

وقد أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمجلس الصحي السعودي، اتفاقية تعاون في ديسمبر الماضي؛ لدعم تنفيذ برنامج الترميز الطبي لـ500 فني ترميز طبي من الحاصلين على مؤهلات في تخصصات (العلوم الطبيعية، والأشعة والتمريض، والأطباء غير الممارسين)، وذلك بهدف تأهيليهم وتوظيفهم لدى منشآت القطاع الخاص على مهنة فني ترميز طبي، في خطوة تستهدف دعم خطط وبرامج التوطين في القطاع الصحي.

ويأتي تنفيذ برنامج الترميز الطبي، بناء على موافقة المقام السامي، على قرارات المجلس الصحي السعودي، المتضمنة ضرورة إقامة البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين؛ لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها (هدف).

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وتهدف الاتفاقية في المرحلة الأولى إلى دعم تدريب وتوظيف 500 باحث عن عمل في مهنة فني ترميز طبي من خلال مسارين: الأول: دعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ(400) من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزيا، كيمياء، أحياء)، وذلك من خلال برنامج تدريبي مدته 12 شهرًا، تنفذ المرحلة الأولى: التدريب النظري لمدة تسعة أشهر لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة والمرخصة، ومن ثم تنفذ المرحلة الثانية: التدريب العملي لمدة ثلاثة أشهر ويتم ذلك داخل أحد المستشفيات المؤهلة لذلك، أو كما يعتمده الطرف الثاني، ويتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب واختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدى القطاع الصحي الخاص على وظيفة فني ترميز طبي.

في حين يدعم المسار الثاني تنفيذ برنامج تدريبي لـ(100) من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات الأشعة والتمريض والأطباء غير الممارسين، وذلك من خلال برنامج تدريبي نظري مدته أربعة أشهر ويتم لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة، ويتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب بعد اعتماد إنهائهم لمتطلبات البرنامج من المجلس الصحي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل لدى شركات التأمين وإدارة المطالبات.

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