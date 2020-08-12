غرامة 85 ألف ريال بحق مخالفين لارتداء الكمامة بالقصيم

وقَّعت شرطة منطقة القصيم غرامات، بحق 85 شخصًا خالفوا ارتداء الكمامة، وذلك بموجب ألف ريال على كل منهم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على «85» خمسة وثمانين مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ ألف ريال.