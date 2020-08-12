وفق توصيات لجنة المخالفات
وقَّعت شرطة منطقة القصيم غرامات، بحق 85 شخصًا خالفوا ارتداء الكمامة، وذلك بموجب ألف ريال على كل منهم.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على «85» خمسة وثمانين مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ ألف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة 85 ألف ريال بحق مخالفين لارتداء الكمامة بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.