شرطة نجران: تغريم 46 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة

بواقع 1000 ريال لكل منهم
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، اليوم الأربعاء، أنه تم تغريم 46 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة.
وقال: إنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على 46 مخالفًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامة.
وأكد المتحدث أنه بناء على توصيات لجنة مخالفة الأحكام والعقوبات، تم تغريم كل مخالف مبلغ 1000 ريال.
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