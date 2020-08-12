الجهات الأمنية تباشر الحادث
كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن مواطنًا أربعينيًّا قتل ابن عمه وصهره الستيني في قرية تابعة لمحافظة صامطة بمنطقة جازان، عصر اليوم الأربعاء، إثر خلاف بينهما وانتهى الأمر بانتحار الجاني في ظروف غامضة.
وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة صامطة وفرق من الأدلة الجنائية باشرت الحادثة المؤلمة التي راح ضحيتها مسن وشاب في لحظة غضب تطور إلى جريمة قتل وانتحار في آن واحد، رغم صلة القرابة بين الجاني «المنتحر» والمجني عليه، وما زالت الجهات الأمنية تباشر مهامها في كشف لغز الجريمة وفتح تحقيقات موسعة لمعرفة التفاصيل كاملة حول أحداث الجريمة وملابساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة تبدأ بمقتل مسن ستيني وتنتهي بانتحار الجاني في صامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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