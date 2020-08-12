جريمة تبدأ بمقتل مسن ستيني وتنتهي بانتحار الجاني في صامطة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن أن مواطنًا أربعينيًّا قتل ابن عمه وصهره الستيني في قرية تابعة لمحافظة صامطة بمنطقة جازان، عصر اليوم الأربعاء، إثر خلاف بينهما وانتهى الأمر بانتحار الجاني في ظروف غامضة.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة صامطة وفرق من الأدلة الجنائية باشرت الحادثة المؤلمة التي راح ضحيتها مسن وشاب في لحظة غضب تطور إلى جريمة قتل وانتحار في آن واحد، رغم صلة القرابة بين الجاني «المنتحر» والمجني عليه، وما زالت الجهات الأمنية تباشر مهامها في كشف لغز الجريمة وفتح تحقيقات موسعة لمعرفة التفاصيل كاملة حول أحداث الجريمة وملابساتها.