7018 بلاغا استقبلها الهلال الأحمر بنجران

تسلم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه بالإمارة تقريرا عن أعمال فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خلال جائحة كورونا . واستعرض الأمير جلوي مع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مهند اليامي، ما اشتمل عليه التقرير من خدمات إسعافية وطبية وإدارية، إضافة إلى خطط الاتصال والمبادرات والفعاليات التطوعية التي تم تنفيذها بالمنطقة. وأشار التقرير إلى إحصائيات لـ 44926 مكالمة ولـ 7018 بلاغا، والحالات الإسعافية التي تم التعامل معها كمصابي فيروس كورونا الجديد، حيث بلغت الحالات الإيجابية 21 حالة وحالات الاشتباه 82، كما كان لقطاع التطوع دور كبير وفعال، حيث بلغ عدد المتطوعين 489، وبلغ إجمالي ساعات التطوع 3034، وذلك لـ 23 فعالية.



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