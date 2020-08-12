152 ألف غرامة لمخالفي الكمامات بجازان

أوقعت توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا الجديد بمنطقة جازان العقوبة بتغريم 152 مخالفا لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بمبلغ 152 ألف ريال. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على 152مخالفا لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.



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