نائب أمير جازان يعتمد ترقية موظفي الإمارة

اعتمد نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ترقية عدد من موظفي إمارة المنطقة، يمثلون الدفعة الأولى من المرقين عبر المنصة الرقمية بنظام "مسار" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ترقية الموظفين من المرتبة العاشرة فما دون، وذلك بحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة أ. نزال بن عبدالله العتيبي ومدير الموارد البشرية رضوان يحيى رضوان. واستمع كذلك لشرح موجز من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية عن تفاصيل منصة "مسار" ومهامها وآلية عملها. وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالمنصة الرقمية وأهميتها في حفظ حقوق الموظف، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي، وتحقيق التميز فيه، بجانب اختزال الوقت والجهد، منوها بجهود منسوبي الموارد البشرية في إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم متمنيا للجيمع التوفيق والسداد.



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