إغلاق 6 منشآت غذائية مُخالفة بعتيبية مكة

أغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 6 منشآت غذائية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية. وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 6 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية، وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة. وشدد عيد على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات، وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم. ولفت إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.



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