السعودية اليوم / بحث أفاق التعاون بين الإيسيسكو واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي



الرباط 22 ذو الحجة 1441 هـ موافق 12 أغسطس 2020 م واس

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي "كومستيك" التابعة لمنظمة العالم الإسلامي، جلسة مباحثات افتراضية، لمناقشة تطوير التعاون بين الجانبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي.

وخلال الجلسة أكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، حرص المنظمة على مزيد من التعاون مع الكومستيك، وتنفيذ برامج مشتركة لفائدة دول العالم الإسلامي في المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، وبناء قدرات العلماء ومراكز الأبحاث في تلك الدول.

من جانبه رحب المنسق العام للكومستيك الدكتور محمد إقبال شودري، بتطوير التعاون مع الإيسيسكو، مشيرا إلى أنه سبق للجانبين العمل معا في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج المشتركة.

وشمل جدول أعمال الجلسة، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعاون بين الجانبين، أبرزها التخطيط لتنظيم نشاط مشترك بشأن الذكاء الاصطناعي، والشبكة المقترحة للجامعات فيما يتعلق بخطة الزمالة بين لجنة التعليم والكومستيك، ومشاركة الإيسيسكو في الدورة الثانية من جائزة الريبوتات، والمبادرة المشتركة بين الجانبين حول موضوع "المرأة في العلوم في الدول الإفريقية الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

واتفق الجانبان على دراسة النشاطات التي يمكن العمل المشترك على تنفيذها، من خلال فريقي عمل من الإيسيسكو والكومستيك، والبدء في تخطيط وتنفيذ برامج عملية يكون لها أثر ملموس على مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي في دول العالم الإسلامي.

// انتهى //

22:31ت م

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