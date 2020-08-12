السعودية اليوم / حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ مواطِنين من الغرق بينبع



الرياض 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

تمكّنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اليوم، من إنقاذ مواطنين ، أوشكا على الغرق أثناء سباحتهما في المنطقة المخصصة للسباحة ، بالواجهة البحرية للهيئة الملكية بينبع .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، المقدم مسفر القريني ، بأن فرق البحث والإنقاذ المتواجدة بمنطقة السباحة لاحظت الحالة الأولى في الجهة الشمالية ، والأخرى في الجهة الجنوبية ، وعلى الفور جرى إنقاذهما وإسعافهما ، وهما بحالة صحية جيدة ولله الحمد .

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات وتعليمات السلامة المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ ، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.

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22:13ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.