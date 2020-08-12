السعودية اليوم / لبنان تسجل 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 292 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2407، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الفيروس 89 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

// انتهى //

22:04ت م

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بيروت 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 7413.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 2407، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الفيروس 89 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.// انتهى //22:04ت م0204

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