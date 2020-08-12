السعودية اليوم / المغرب تسجل 1499 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل أكبر حصيلة من الإصابات والوفيات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا تعافي 292 شخصًا، ليصل عدد المتعافين إلى 25677، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 10461، من بينهم 147 حالة حرجة.

//انتهى//

22:02ت م

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الرباط 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل أكبر حصيلة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء في البلاد، حيث سجلت 1499 حالة إصابة جديدة، و23 وفاة بالفيروس.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا تعافي 292 شخصًا، ليصل عدد المتعافين إلى 25677، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 10461، من بينهم 147 حالة حرجة.//انتهى//22:02ت م0202

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