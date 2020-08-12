السعودية اليوم / الولايات المتحدة تُسجل 55,540 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



واشنطن 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 55,540 إصابة مؤكدة و 1,244 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,119,711 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 163,651 حالة وفاة.

// انتهى //

21:45ت م

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واشنطن 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 55,540 إصابة مؤكدة و 1,244 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,119,711 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 163,651 حالة وفاة.// انتهى //21:45ت م0197

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