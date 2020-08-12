السعودية اليوم / الأونروا تدعو المانحين لتضمين لاجئي فلسطين في خطط الاستجابة الطارئة للبنان



الأمم المتحدة 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، المجتمع الدولي إلى ضرورة تضمين مساعدة لاجئي فلسطين في خطط الاستجابة الطارئة الفورية والخطط طويلة الأجل لدعم لبنان، باعتبارهم "من بين المجتمعات الأشد عرضة للمخاطر في لبنان".

وأعربت الأونروا، في بيان صادر عنها اليوم، عن الحزن العميق على حالات الوفاة التي تسبب بها الانفجار، والذي حصد أرواح اثنين من لاجئي فلسطين من جملة الضحايا الآخرين.

وشددت على ضرورة مساعدة لاجئي فلسطين في لبنان على تجاوز عاصفة أخرى يمكنها أن تدفعهم أكثر نحو حافة اليأس.

وأكدت الأونروا استمرار العمليات اليومية لمكتبها في لبنان، إلى جانب الدعم لجهود الإغاثة على النطاق الأوسع في أعقاب الانفجار، من خلال إتاحة مستودعاتها لعاملي المساعدة الآخرين لغايات تخزين الأدوية والمستلزمات الإنسانية الأخرى.

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