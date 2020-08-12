السعودية اليوم / أكثر من 7700 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في نجران



نجران 22 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 12 أغسطس 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في نجران خدماتها لعدد 7717 مستفيداً، وذلك من بداية العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت صحة نجران أنه جهزت 8 عيادات "تطمن " ، الأولى في مستشفى الملك خالد، وتعمل على مدار الساعة، وأخرى تعمل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12 ليلاً طوال أيام الأسبوع في مستشفى نجران العام الجديد، و 6 عيادات في مستشفيات محافظات المنطقة؛ حيث روعي التوزيع الجغرافي والسكاني لها؛ لكي يستفيد منها جميع المواطنين، والمقيمين، ومخالفي أنظمة الإقامة، ممن لديهم أعراض الإصابة، وذلك دون موعد مسبق.

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20:42ت م

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